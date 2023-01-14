مجلس النواب الليبي ينعقد الثلاثاء المقبل بدعوة عقيلة صالح

دعا رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، اليوم السبت، أعضاء المجلس إلى جلسة رسمية في مقر المجلس ببنغازي، الثلاثاء المقبل.

ومن المقرر أن يناقش مجلس النواب جدول أعمال المجلس وما يستجد من أعمال.

وبحث عقيلة صالح، أمس الجمعة، إمكانية تعديل قانون المحاماة، خلال لقاء مع رئيس وأعضاء مجلس النقابة العامة للمحامين في ليبيا ورؤساء النقابات الفرعية.

ويعقد مجلس الدولة جلسة تشاورية لدراسة الوثيقة الدستورية التي جرى التوافق المبدئي عليها مع رئيس مجلس النواب في القاهرة قبل نحو أسبوعين.

والأسبوع الماضي، تعرضت عضوة مجلس النواب عن مدينة جنزور سارة السويح، لاعتداء من مجهولين خارجين عن القانون استهدفوا منزلها بقنابل يدوية وقواذف آر بي جي، ما أدى إلى تدميره وترويع جيرانها وأهالي المنطقة.

والإثنين الماضي، قال بيان للمجلس، إن الهجوم جاء لممارستها عملها الديمقراطي، ومواقفها كممثلة لناخبيها في مجلس النواب.

وشدد البيان على أن تلك الواقعة لن تثني النواب عن ممارسة أعمالهم في تمثيل مناطقهم وناخبيهم.