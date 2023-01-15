فارفيلي: إيطاليا أرسلت تاياني لليبيا لاختبار فرص تعاونها مع تركيا ودول شرق المتوسط

قال مدير مكتب المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية في روما أرتورو فارفيلي، إن ليبيا ستكون وجهة أول رحلة خارجية للحكومة الإيطالية الجديدة.

وبحسب موقع “ديكود 39” الإيطالي، فقد أضاف فارفيلي أنه سيكون لرئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني جولات دولية أخرى لكنها أرسلت وزير الخارجية أنطونيو تاياني الذي سيكون بطل جولة أوسع تشمل ليبيا وتونس وتركيا، لاختبار فرص التعاون مع تركيا في ليبيا وشرق البحر الأبيض المتوسط.

وأوضح فارفيلي أن إرسال ميلوني وزير خارجيتها بدلاً منها، لا يعني أن الحكومة الإيطالية الحالية لا تعطي أهمية للملف الليبي، لكن من المرجح أنها تعتبره ملفاً معقداً للغاية وتريد تجنب لفت الانتباه كثيراً إلى رحلة كهذه، منوهاً بأن هناك إدراك إيطالي أن تركيا شريك ومنافس في الوقت نفسه، وذلك بالنظر إلى الديناميكيات في شرق البحر المتوسط ​​أو العلاقة التي نشأت مع الوجود في ليبيا.