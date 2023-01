المستشار صالح يلتقي رئيس وأعضاء مجلس النقابة العامة للمحامين في ليبيا ورؤساء النقابات الفرعية

ليبيا – التقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح بمكتبه في مدينة القبة رئيس وأعضاء مجلس النقابة العامة للمحامين في ليبيا ورؤساء النقابات الفرعية.

حيث ناقش اللقاء عدد من الموضوعات من بينها تعديل قانون المحاماة وكذلك توفير الإمكانيات اللأزمة للمحامين في مجمعات المحاكم الليبية اسوة بنقابات المحاماة في الدول الأخرى.

وأعرب رئيس وأعضاء مجلس النقابة العامة للمحامين عن ترحيبهم بالتقارب بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة ، كما رحبوا بما اتخذته المحاكم الليبية في شأن ايقاف العمل بالاتفاقية التركية الليبية غير الشرعية التي لم يعتمدها مجلس النواب.

وأكد رئيس مجلس النواب على أن نزاهة القضاء في ليبيا بفضل قوة ونزاهة السلك القضائي، مشدداً على احترامه للقضاء لما له من أهمية في ترسيخ قواعد العدالة في البلاد.

ورحب بجهود القانونيين من المحامين واساتذة القانون ودعمهم لمجلس النواب ، مبدياً استعداد مجلس النواب لتعديل القوانين اللأزمة للمحاماة.

