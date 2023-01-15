طلوبة: زيارة رئيس “المخابرات الأمريكية” تدخل مباشر في الشأن الليبي

اعتبر نائب رئيس اتحاد القبائل الليبية “فرج طلوبة” أن زيارة رئيس وكالة المخابرات الأمريكية ولقائه برئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة تندرج في إطار التدخل المباشر في الشأن الليبي.

وأشار طلوبة، في تصريحات صحفية اليوم السبت، إلى أن هذه الزيارة تعد تدخلا مباشرا في الشأن الليبي خاصة في ظل التحركات التي تشهدها البلاد من ذلك عقد الملتقى التحضيري للمصالحة الوطنية برعاية البعثة الأممية والاتحاد الأفريقي وكذلك محاولات مجلسي النواب والدولة إطالة أمد الأزمة من خلال التوافق اللانهائي حول القاعدة الدستورية والذهاب لإنهاء أزمة الانقسام السياسي وتلويح بعض الأطراف بالاتجاه نحو تقسيم البلاد بالإضافة إلى وجود قوات “الفاجنر” بما يعني وجود موطئ قدم لروسيا في شرق وجنوب البلاد.

كما أكد فرج طلوبة على أن كل المعطيات المذكورة تدفع بالتدخل المباشر من رئيس جهاز المخابرات الأمريكية الموجه للسياسة الخارجية الأمريكية لوضع النقاط على الحروف أمام متصدري المشهد السياسي في ليبيا.

واستشهد طلوبة بأن وزير الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية “نجلاء المنقوش” بينت أن اللقاء ناقش موضوع التعاون الأمني الأمر الذي ينذر بأن هناك ملفات وأشخاص سيتم تسليمهم للولايات المتحدة الأمريكية كما حدث مع المواطن الليبي أبو عجيلة مسعود المريمي، وفق تعبيره.