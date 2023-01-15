بيانات منددة لمخرجات ملتقى المصالحة بمصراتة

نظم عدد من أعضاء اتحاد ما يسمى “ثوار 17 فبراير” في مدينة مصراته اليوم في وقفة احتجاجية رافضين المصالحة إلا تحت مبادئ الثورة.

وبحسب بيان القاه عضو في الاتحاد بين أن المجلس الرئاسي انحرف عن مسار المصالحة الوطنية مبينا أنه لم تكن هنالك معايير واضحة لاختيار الأطراف المعنية واصفا إياها بالصفقة السياسية جاءت لتغليب مصالح النظام السابق.

وأكد البيان على “تحقيق أهداف ثورة 17 فبراير ولا يوجد مصالحة قبل انتخاب جسم تشريعي موحد وحكومة موحدة”، محملاً نائب رئيس المجلس الرئاسي عبدالله “اللافي وكل من شارك بالمصالحة مسؤولية ما حدث”، مؤكدا على أن “الثوار سيكون لهم موقف حقيقي للخروج بالبلاد من التلاعب الحاصل من قبل الحكومات وصفقاته السياسية”.

أما من جانبه فإن المجلس البلدي مصراته أكد في بيان بشأن الملتقى التحضيري للمصالحة الوطنية تمسكهم بمبادئ وقيم وثوابت ثورة السابع عشر من فبراير، مؤكدين أنهم لن يسمحوا بالمساس بها ولن يتنازلوا عنها.

وأضاف البيان رفض المجلس البلدي مصراتة لأعمال الملتقى والتي شابها القصور في كل جوانبها، مشيرًا إلى “ما حدث لا يعدو عن كونه صفقة سياسية مشبوهة ولا يصل الى كونه مبادرة حقيقية للمصالحة”.

وأتبع المجلس البلدي قائلًا: “عدم اعترافنا والتزامنا بمخرجات هذا الملتقى لكونها لم تستند لأحكام شريعتنا الإسلامية وأسس العدالة الانتقالية والأعراف والتقاليد الليبية، وأن مدينة مصراتة هي جزء رئيسي في أي مشروع حقيقي للمصالحة بالجميع وللجميع”. وفق البيان

وحمّلت بلدية مصراتة المجلس الرئاسي وممثله بملف المصالحة، المسؤولية الأخلاقية والقانونية حيال التلاعب بملف المصالحة والمساس بمبادئ فبراير والسلم الاجتماعي.