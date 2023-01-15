العرفي: جلسة النواب المقبلة ستتضمن إحاطة رئيس المجلس حول الوثيقة الدستورية

كشف عضو مجلس النواب عبدالمنعم العرفي ان جلسة النواب التي دعا اليها رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح ستتضمن في جدول اعمالها إحاطة رئيس المجلس حول الوثيقة الدستورية إضافة الى انتخاب النائب الثاني لرئيس المجلس.

وأشار العرفي في تصريحات صحفية الى ان ستعقد الأسبوع القادم ستكون جلسة مشتركة بين رئيسي النواب والدولة برعاية المبعوث الأممي عبد الله باتيلي لاستكمال المسار الدستوري.

كما أشار العرفي إلى إمكانية طرح الوثيقة الدستورية المكونة من 67 مادة بالكامل للاستفتاء الشعبي، ولكن بعد قيام المجلس بدراستها ومناقشتها والتصديق عليها.

وتوقع العرفي في تصريحات صحفية لصحيفة “الشرق الأوسط” أن يجرى الاستفتاء باعتبار ليبيا دائرة واحدة، وقال: “هي وثيقة دستورية جامعة، وبالتالي الاستفتاء عليها سيكون بشكل جمعي ولن تكون به تجزئة؛ فالأمر مختلف عن قانون الاستفتاء على الدستور المقر من البرلمان، والذي يشترط حصول نسبة موافقة (النصف+ واحد) في كل إقليم“.

كما قلل العرفي مما يطرح حول مخاوف البعض من أن الكثافة البشرية قد تمنح سكان طرابلس الانفراد بالقرار؛ سواء بطرح المواد الخلافية للاستفتاء فقط، أو الوثيقة كلها، متابعاً: “نحن مشاركون بتلك الوثيقة بوصفنا نواباً عن الشعب، ولدينا لجنة أجرت تعديلات على بعض البنود، وستعرض مجدداً على كامل أعضاء مجلس النواب لدراستها ومناقشتها، وسنتحمل المسؤولية عنها أمام الناخبين“.