الغرابلي: “فبراير” لم تنتصر لهذا يفاوضونكم على العلم والنشيد

انتقد الطاهر الغرابلي، رئيس المجلس العسكري صبراتة السابق، ملتقى المصالحة الوطنية الذي نظمه المجلس الرئاسي.

وقال الغرابلي في تغريدة عبر “تويتر”: “من اعتقدوا أن فبراير انتصرت وحسمت أمرها وطلبوا من ثوارها العودة لبيوتهم هم من أوصلونا إلى حالة الضعف والهوان الذي فيه اليوم” على حسب تعبيره.

وأضاف: “فبراير لم تنتصر ولهذا يفاوضونكم اليوم في عاصمتكم عقر داركم على أهم شعارات فبراير العلم والنشيد”، مردفا: “من يحكم اليوم هم تحالف الأبالسة وهؤلاء لا يهمهم إلا جيوبهم” وفق قوله.

يشار إلى أن المجلس البلدي مصراتة وصف في بيان بيان أعمال الملتقى بالصفقة السياسية المشبوهة، مشددا على عدم الاعتراف بمخرجاته.