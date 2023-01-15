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العريبي: أسعار الدقيق انخفضت بسبب قلة الطلب على الخبز

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن|رصد

أكد رئيس نقابة الخبازين بنغازي محمود العريبي أن أسعار الدقيق انخفضت عن الفترة الماضية بسبب قلة الطلب على الخبز من المستهلك.

وأوضح العريبي في تصريحات صحفية، أن قلة الطلب هي نتيجة عدم قدرة المواطن على توفير بقية السلع الغذائية الأساسية بسبب ارتفاعأسعارها وعدم توفر المقابل المالي لديه.

وأضاف العريبي في تصريحاته قائلًا: “سعر كيلو اللحم وصل إلى 60 دينارًا، وسعر السمك تخطى 75 دينارًا لبعض الأنواع، وزاد سعركيلو الدجاج عن 13 دينارًا، في ظل تجاهل الجهات المعنية بمتابعة الأسعار“.

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الوطن الليبية

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