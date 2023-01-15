فشل هبوط طائرة لطيران الأجنحة على مطار طبرق بسبب انقطاع الكهرباء عن برج المراقبة

أخبار ليبيا 24

عادت طائرة الأجنحة الليبية بعد إقلاعها من مطار معيتيقة الدولي ووصولها إلى أجواء طبرق دون أن تتمكن من الهبوط على مدرج المطار.

وأرجع، مدير مطار معيتيقة الدولي المكلف، إبراهيم فركاش، في تصريح لأخبار ليبيا 24، اليوم السبت، السبب لانقطاع التيار الكهربائي والاتصالات على برج المراقبة بمطار طبرق.

وأوضح فركاش، أن طائرة الأجنحة عادت من جديد إلى مطار معيتيقة، ولم تتمكن من الهبوط، مشيراً إلى أن الموضوع من اختصاص الطيران المدني.

واحتفل بمطار طبرق الدولي نهاية شهر ديسمبر 2022 بتدشين خط جوي مع مطار معيتيقة، لطيران الأجنحة الليبية.

وكان في استقبال الرحلة بلدية طبرق وعدد من البلديات المجاورة ومدير مطار طبرق ومكاتب الطيران بالمدينة، وعدد من حكماء المنطقة من كل المناطق.

ووعدت طيران الأجنحة الليبية بفتح خطوط دولية من مطار طبرق خلال الفترة المقبلة.