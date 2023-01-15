بلدية مصراتة تعلن رفضها القاطع لمخرجات الملتقى التحضيري للمصالحة الوطنية

أخبار ليبيا 24

أعلن، المجلس البلدي مصراتة، اليوم السبت، رفضه التام استهجانه لمخرجات، أعمال الملتقى التحضيري للمصالحة الوطنية، الذي عقده المجلس الرئاسي، والذي اختتمت أعماله في طرابلس يوم الخميس.

واعتبر المجلس، في بيان، أن الملتقى شابه القصور في كل جوانبه، وأن ما حدث لا يعدو عن كونه صفقة سياسية مشبوهة ولا يصل الى كونه مبادرة حقيقية للمصالحة.

وقال المجلس، إن عدم اعترافه والتزامه بمخرجات الملتقى يعود لكونها لم تستند لأحكام شريعتنا الإسلامية والعدالة الانتقالية والأعراف والتقاليد الليبية، مشيرًا إلى أن مدينة مصراتة هي جزء رئيسي في أي مشروع حقيقي للمصالحة بالجميع وللجميع.

وحمّل، المجلس البلدي لبلدية مصراتة، المجلس الرئاسي وممثله بملف المصالحة المسؤولية الأخلاقية والقانونية حيال، ما وصفه بـ “التلاعب بملف المصالحة والمساس بمبادئ فبراير والسلم الاجتماعي”.

وشدد المجلس، تمسكه بمبادئ وقيم وثوابت ثورة السابع عشر من فبراير، وقال: “لم ولن نسمح بالمساس بها والتنازل عنها تحت أي ذريعة”.

وقال المجلس، إن مدينة مصراتة وبكل مكوناتها كانت ولا زالت وستبقى مع تحقيق المصالحة الوطنية الحقيقية والشاملة التي ترتكز على الإعلان الدستوري وقانون العدالة الانتقالية وتقديم الجناة للعدالة، وأن تكون المصالحة على أسس ومبادئ فبراير التي فتحت دراعيها لكل أطياف ومكونات الشعب الليبي لبناء دولة القانون والمؤسسات التي ضحى من أجلها الآباء في دولة الاستقلال وناضل من أجلها الأبناء في ثورة فبراير المجيدة”.