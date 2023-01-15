بلدية مصراتة ترفض المصالحة مع “أزلام” القذافي

الوطن|رصد

أكد بيان المجلس البلدي مصراته الصادر بشأن الملتقى التحضيري للمصالحة الوطنية تمسكهم بمبادئ وقيم وثوابت ثورة السابع عشر من فبراير، مؤكدين أنهم لن يسمحوا بالمساس بها ولن يتنازلوا عنها.

وأضاف البيان رفض المجلس البلدي مصراتة لأعمال الملتقى والتي شابها القصور في كل جوانبها، مشيرًا إلى “ما حدث لا يعدو عن كونه صفقة سياسية مشبوهة ولا يصل الى كونه مبادرة حقيقية للمصالحة”.

وأتبع المجلس البلدي قائلًا: “عدم اعترافنا والتزامنا بمخرجات هذا الملتقى لكونها لم تستند لأحكام شريعتنا الإسلامية وأسس العدالة الانتقالية والأعراف والتقاليد الليبية، وأن مدينة مصراتة هي جزء رئيسي في أي مشروع حقيقي للمصالحة بالجميع وللجميع”. وفق البيان

وحمّلت بلدية مصراتة المجلس الرئاسي وممثله بملف المصالحة، المسؤولية الأخلاقية والقانونية حيال التلاعب بملف المصالحة والمساس بمبادئ فبراير والسلم الاجتماعي