بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الاحد 15 يناير 2023

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الاحد 15 يناير 2023.

ووفقا للملخص العام للنشرة، سقوط أمطار جيدة إلى غزيرة هذا اليوم على أغلب مناطق الشمال الشرقي خاصةً على الجبل الأخضر.

راس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

حالة السماء: تتكاثر السحب من حين لأخر على المناطق الممتدة من طرابلس حتى سرت مع احتمال سقوط أمطار خفيفة و متفرقة.

الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة تتحول يوم الغد إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (13-19)مْ.

الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد -الواحات:-

حالة السماء: مازالت الفرصة مهيأة لسقوط الأمطار هذا اليوم على اغلب المناطق، جيدة إلى غزيرة على مناطق ( بنغازي– المرج- الجبل الأخضر- حتى طبرق ) تصحبها خلايا من السحب الرعدية، واحتمال سقوط حبات البرد (التبروري ) مما تسبب في جريان بعض الأودية المحلية وتجمع المياه في الأماكن المنخفضة.

الرياح: شمالية غربية نشطة السرعة تتحول يوم الثلاثاء إلى جنوبية غربية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (12-18)مْ, ولاتتجاوز اليوم ( 10 )مْ على الجبل الأخضر.

الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (17- 20)مْ.

السرير-تازربو-الكفرة:-

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.

الرياح:جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (18-21)مْ.

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة (18:22)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (08:09).