معزب: لقاءات رئيس المخابرات الأمريكية دائما سرية

قال عضو مجلس الدولة الاستشاري محمد معزّب إن من أجندة لقاء مدير وكالة الاستخبارات الأمريكية وليام بيرنز برئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبد الحميد الدّبيبة، وشملت العديد من الموضوعات.

وأشار معزب في تصريح صحفي إلى أن اللقاء تناول ما نجم عن التحقيقات مع أبو عجيلة المريمي وورود أسماء متورّطة في عمليات إرهابية في الفترة ما قبل 2011، وفق قوله.

وأضاف معزّب أن نوعية المهام المنوطة ببيرنز توحي بأن المسائل التي تمّ طرحها هي أمنية بالدّرجة الأولى ولا علاقة لها بالشأن السياسي، لافتا إلى أن مثل هذه الاجتماعات دائما تحاط بالسّرية التامّة.

يشار إلى أن مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وليام بيرنز التقى الخميس الماضي الدبيبة ومسؤولين آخرين، في زيارة نادرة للمسؤول الأمريكي إلى ليبيا.