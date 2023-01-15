الارصاد: امطار جيدة إلى غزيرة وسقوط للتبروري اليوم بهذه المنــاطق

كشف المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا عن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم الاحد 15/ 01 / 2023م وخلال اليومين القادمين.

وبحسب التقرير الصادر عن المركز فإن مازالت الفرصة مهيأة لسقوط أمطار جيدة إلى غزيرة هذا اليوم على اغلب مناطق الشمال الشرقي خاصة ( بنغازي – المرج – الجبل الاخضر حتى طبرق ) تصحبها خلايا من السحب الرعدية وسقوط حبات البرد التبروري مما يتسبب في جريان بعض الاودية المحلية وتجمع المياه في الأماكن المنخفضة عليه يرجى اخذ الحيطة و الحذر .

ووفقا للتقرير تتكاثر السحب من حين لأخر هذا اليوم على المناطق الممتدة من طرابلس حتى سرت مع احتمال سقوط امطار خفيفة ومتفرقة.

ومن المتوقع بحسب التقرير ان تبقى درجات الحرارة باردة نسبياً وتتراوح على اغلب المناطق ما بين ( 13 – 19 )مْ، ولا تتجاوز 10مْ على الجبل الاخضر.

واشار التقرير الى انه من المتوقع انقشاع الممطرة على مناطق الشمال الشرقي مساء يوم الغد، وتنشط الرياح على القطاع الجنوبي الغربي اليومين القادمين على اغلب مناطق الشمال خاصة المناطق الساحلية .

والله اعـــــــــــــــــلم.