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الصغير: إسم معهد الدراسات الدبلوماسية لا يتغير إلا بتغيير القانون نفسه

تم النشر منذُ 56 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

وصف وكيل وزارة الخارجية الأسبق “حسن الصغير” المسؤول عن صفحة ” وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية” بـ”أدمن عيل”..

وكتب “الصغير” على صفحته على فيسبوك قائلا: الخارجية نزلوا منشور جديد بعد منشوري السابق كاتبين فيه تغيير الاسم بناءا على تعليمات وزيرة الخارجية ….
وأضاف الصغير قائلا: مع ان القانون واضح في الاسم وهو لا يغير الا بتغيير القانون نفسه. 
كما أكد الصغير في منشور سابق له ، قائلا: أن معهد الدراسات الدبلوماسية منشا بموجب القانون رقم 43 لسنة 1976 ، وتسميته واردة بذات القانون بحيث لا يمكن تعديل الاسم الا بتعديل القانون نفسه ،
وتابع قائلا: سبق لحكومة الكيب ان اقدمت على نفس التصرف بتعديل الاسم بموجب قرار مجلس وزراء لكن هذه التسمية انتهت بإنتهاء الحكومة .

وأعلنت وزارة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، أمس السبت، إطلاق اسم وزير الخارجية الأسبق منصور رشيد الكيخيا، على «المعهد الدبلوماسي» في العاصمة طرابلس؛ وذلك تكريما لمسيراته في السلك الدبلوماسي الليبي.

وجاء ذلك في حفل إشهار حضرته وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، رفقة وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية، وليد اللافي، وعميد كلية الآداب ولفيف من الأكاديميين والدبلوماسيين، وبمقتضاه جرى تغيير اسم المعهد الدبلوماسي «معهد الدراسات الدبلوماسية إلى «معهد منصور رشيد الكيخيا للدراسات الدبلوماسية»، وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية.

وقالت المنقوش في كلمتها بالحفل، إن اعتماد التسمية الجديدة للمعهد تعد تكريما للقامات الدبلوماسية وتعريفا وافتخارا بالهوية الليبية؛ مؤكدة أن منصور الكيخيا رمزا وقدوة للشباب بفضل مسيرته المهنية الزاخرة، ووجهت إدارة المعهد بالسير على خطى الوزير الراحل..

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صحيفة الساعة 24

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