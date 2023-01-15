الصغير: إسم معهد الدراسات الدبلوماسية لا يتغير إلا بتغيير القانون نفسه

وكتب “الصغير” على صفحته على فيسبوك قائلا: الخارجية نزلوا منشور جديد بعد منشوري السابق كاتبين فيه تغيير الاسم بناءا على تعليمات وزيرة الخارجية ….

وأضاف الصغير قائلا: مع ان القانون واضح في الاسم وهو لا يغير الا بتغيير القانون نفسه.

كما أكد الصغير في منشور سابق له ، قائلا: أن معهد الدراسات الدبلوماسية منشا بموجب القانون رقم 43 لسنة 1976 ، وتسميته واردة بذات القانون بحيث لا يمكن تعديل الاسم الا بتعديل القانون نفسه ،

وتابع قائلا: سبق لحكومة الكيب ان اقدمت على نفس التصرف بتعديل الاسم بموجب قرار مجلس وزراء لكن هذه التسمية انتهت بإنتهاء الحكومة .