الصغير: إسم معهد الدراسات الدبلوماسية لا يتغير إلا بتغيير القانون نفسه

وصف وكيل وزارة الخارجية الأسبق “حسن الصغير” المسؤول عن صفحة ” وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية” بـ”أدمن عيل”..
وأعلنت وزارة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، أمس السبت، إطلاق اسم وزير الخارجية الأسبق منصور رشيد الكيخيا، على «المعهد الدبلوماسي» في العاصمة طرابلس؛ وذلك تكريما لمسيراته في السلك الدبلوماسي الليبي.
وجاء ذلك في حفل إشهار حضرته وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، رفقة وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية، وليد اللافي، وعميد كلية الآداب ولفيف من الأكاديميين والدبلوماسيين، وبمقتضاه جرى تغيير اسم المعهد الدبلوماسي «معهد الدراسات الدبلوماسية إلى «معهد منصور رشيد الكيخيا للدراسات الدبلوماسية»، وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية.
وقالت المنقوش في كلمتها بالحفل، إن اعتماد التسمية الجديدة للمعهد تعد تكريما للقامات الدبلوماسية وتعريفا وافتخارا بالهوية الليبية؛ مؤكدة أن منصور الكيخيا رمزا وقدوة للشباب بفضل مسيرته المهنية الزاخرة، ووجهت إدارة المعهد بالسير على خطى الوزير الراحل..
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