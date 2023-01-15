أمن طرابلس: ضبط 80 سيارة بدون لوحات معدنية ورخص قيادة

أعلنت مديرية أمن طرابلس أن قسم شرطـة النجـدة يضبط (80) مركبة آلية بدون لوحات معدنية ورخص قيادة وغير مكتملة الإجراءات القانونية.

وكانت مديرية أمن طرابلس أعلنت في بداية الشهر الجاري أن قسم مرور أبوسليم يواصل حملته المرورية داخل البلدية من جزيرة باب العزيزية وصولا إلى جسر قصر بن غشير مبينة أن الحملة أسفرت عن ضبط 186 سيارة بدون رخصة قيادة ولوحات معدنية.

كما أعلنت مديرية أمن طرابلس في ديسمبر الماضي أن ثلاث مستودعات تابعة لقسم المرور ابوسليم اكتظت بالسيارات بعد ضبط أكثر من 183 سيارة بدون لوحات معدنية ورخص قيادة وغير مكتملة الإجراءات القانونية داخل العاصمة .