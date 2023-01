حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من المنخفض الجوي المتسبب في أمطار جيدة إلى غزيرة على مناطق الشمال الشرقي اليوم الأحد.

وتوقع المركز في منشور أن الأمطار ستكون مصحوبة بخلايا رعدية، ونزول حبات البرد خاصة على المناطق الممتدة من المرج، الجبل الأخضر، درنة والدواخل، مع رياح غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة.

ودعا المركز سكان تلك المناطق إلى أخذ الحيطة والحذر من تجمع المياه في الأماكن المنخفضة وجريان بعض الأودية المحلية جراء سقوط الأمطار.

المصدر: مركز الأرصاد الجوية

The post أمطار غزيرة قادمة في شرق البلاد.. ومركز الأرصاد يحذر من جريان الأودية appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار