أمطار غزيرة تصحبها خلايا من السحب الرعدية على الشمال الشرقي

العنوان-طرابلس

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية سقوط أمطار جيدة إلى غزيرة اليوم الأحد على أغلب مناطق الشمال الشرقي خاصةً على الجبل الأخضر.

وبحسب النشرة الجوية تتكاثر السحب في راس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة – جبل نفوسة من حين لأخر على المناطق الممتدة من طرابلس حتى سرت مع احتمال سقوط أمطار خفيفة و متفرقة.

والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تتحول يوم الغد إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (13-19)مْ.

أما الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد –الواحات مازالت الفرصة مهيأة لسقوط الأمطار هذا اليوم على اغلب المناطق، جيدة إلى غزيرة على مناطق ( بنغازي– المرج- الجبل الأخضر- حتى طبرق ) تصحبها خلايا من السحب الرعدية، واحتمال سقوط حبات البرد (التبروري ) مما تسبب في جريان بعض الأودية المحلية وتجمع المياه في الأماكن المنخفضة.

والرياح شمالية غربية نشطة السرعة تتحول يوم الثلاثاء إلى جنوبية غربية، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (12-18)مْ, ولا تتجاوز اليوم ( 10 )مْ على الجبل الأخضر.

في حين تكون السماء في الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة صافية إلى قليلة السحب، والرياح متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (17- 20)مْ.

وفي السرير-تازربو-الكفرة تكون السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (18-21)مْ.