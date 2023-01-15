ليبيا.. طقس بارد وأمطار غزيرة على المناطق الشمالية

يتوقع خبراء الطقس بالمركز الوطني للأرصاد الجوية، سقوط أمطار جيدة إلى غزيرة، اليوم الأحد، على معظم مناطق الشمال الشرقي، خصوصا على الجبل الأخضر.

وكشفت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، تراوح درجات الحرارة القصوى بين 12 و21 درجة مئوية في جميع المناطق، عدا الجبل الأخضر حيث تنخفض إلى 10 درجات.

ففي رأس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة، السماء تتكاثر فيها السحب من حين إلى آخر على المناطق من طرابلس حتى سرت، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 13 و19 درجة مئوية.

أما في الخليج – سهل بنغازي حتى امساعد – الواحات، ما زالت الفرصة مهيأة لسقوط الأمطار اليوم على معظم المناطق، جيدة إلى غزيرة على مناطق بنغازي والمرج والجبل الأخضر وحتى طبرق، تصحبها خلايا من السحب الرعدية، واحتمال سقوط حبات البرد (التبروري)، مما تسبب في جريان بعض الأودية المحلية وتجمع المياه في الأماكن المنخفضة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 12 و18 درجة مئوية، ولا تتجاوز اليوم 10 درجة مئوية على الجبل الأخضر.

وفي الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة، لسماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 17 و20 درجة مئوية.

أما في السرير – تازربو – الكفرة، فالسماء صافية واحتمال ظهور بعض السحب، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 18 و21 درجة مئوية.