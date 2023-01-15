إسماعيل: اللجنة العسكرية تحتاج إلى دعم سياسي

الوطن| رصد

قال المتحدث الرسمي السابق باسم مجلس الدولة، السنوسي إسماعيل، إن العملية السياسية حين تعثرت غاب الغطاء السياسي عن اللجنة العسكرية المشتركة “5+5”.

وأضاف إسماعيل، في تصريحات رصدها موقع “الوطن”، أن اللجنة العسكرية تحتاج إلى دعم سياسي وغطاء شرعي من الأطراف المتنازعة.

وتعقد اللجنة العسكرية المشتركة، اليوم الأحد، اجتماعات تمتد ليومين في مقرها بمدينة سرت وبحضور مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا عبد الله باتيلي.

وتهدف هذه الاجتماعات إلى استكمال خطة عملها الخاصة برحيل القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب من البلاد، إلى جانب بحث أزمة الميليشيات المسلحة.