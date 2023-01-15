اللجنة العسكرية المشتركة تجتمع في سرت لمناقشة طرد المرتزقة من ليبيا

تعقد اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5) اجتماع جديد بمدينة سرت اليوم الأحد، بحضور المبعوث الأممي عبد الله باتيلي.

ومن المقرر أن يستمر الاجتماع حتى غدا الاثنين 16 يناير، وذلك لمناقشة خطة عمل لانسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من ليبيا.

وقال عضو اللجنة العسكرية المشتركة عن المنطقة الغربية اللواء مصطفى يحيى إنه سيتم مناقشة ملف توحيد المؤسسة العسكرية.

وكانت لجنة “5+5” عقدت عدد من الاجتماعات العام الماضي، من أجل توحيد الرؤى حول ملف خروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية، وكان أبرزها اجتماع في سرت أكتوبر الماضي بالإضافة إلى اجتماعات في تركيا وروسيا بهدف وضع جدول زمني لإخراج المرتزقة.

وأعلنت اللجنة العسكرية المشتركة في أعقاب اجتماعي روسيا وتركيا أنها حصلت على ضمانات من الدولتين بأن يكون هناك انسحاب متزامناً من قبل جميع الأطراف.