باتيلي يرعى اجتماعات لجنة “5+5” في سرت

الوطن| رصد

وصل الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، عبد الله باتيلي، مدينة سرت صباح اليوم الأحد؛ لحضور اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة “5+5”.

وانطلقت ظهر اليوم أعمال اجتماعات اللجنة في قاعات مجمع واغادوغو في سرت، برعاية الله باتيلي، والتي ستستمر يومي الأحد والإثنين، بحضور مراقبي وقف إطلاق النار الليبيين ونظرائهم الدوليين.

وتأتي هذه الاجتماعات استكمالا لخطة عمل اللجنة الخاصة برحيل القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب من البلاد، إلى جانب بحث أزمة الميليشيات المسلحة.