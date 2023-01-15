الشريف: يجب أن نضرب بيدٍ من حديد على من يحاول المساس بالعلم والنشيد

قال فيصل الشريف، محلل قنوات الإخوان للشأن السياسي، إن بعد مضي 12 عام من ثورة فبراير، لازال هناك من ينازع في علم استقلال ليبيا ونشيد استقلالها، وللأسف سيؤدي التساهل في التعامل مع هكذا تجاسر وتطاول إلى إضاعة ما تبقى من آمال في بناء دولة المؤسسات والدستور التي ضحى من أجلها آلاف الشهداء، وفق قوله.

أضاف في تدوينة بفيسبوك قائلًا: “لا أحد يمكن له أن يزايد على راية ونشيد الاستقلال، حتى السبتمبريين والكرامة لا يمكن لهما التنكر لهذين المكسبين الوطنيين الخالديْن، لأنهما نتاج تضحية وبذل من الآباء المؤسسين للدولة الليبية المستقلة، وبالتالي وجب أن يُضرب بيد من حديد على من يحاول المساس بهما كائنًا من كان.”

وتابع: “من يؤمن اليوم بليبيا دولة مدنية ديمقراطية تعددية بمؤسسات ودستور وتداول سلمي على السلطة، فإن راية الاستقلال ونشيده خارج أي مساومة، وتضحيات ما قبل الاستقلال وتضحيات ثورة فبراير كلاهما نبراسٌ نحو دولة مدنية ديمقراطية، لابد من دوام تصويبها وإصلاح أخطائها، وهذا هو ميدان العمل السياسي ضمن هذه المكاسب وخارج أي بونتوات وعناد وشطحات ولي ذراع سيؤخر قيام الدولة التي لن تقوم بغير العدالة الانتقالية والعمل السياسي الذي عماده دولة مدنية ديمقراطية دستورية مؤسساتية، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. غير ذلك سيستمر العبث والمجون يقوده سماسرة سياسيون صرنا على أيديهم نسير بلا هوية وبلا روحٍ وبلا قضية.” على حد تعبيره.