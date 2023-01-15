عاشور يكشف لبوابة إفريقيا حقيقية منع ليبيا من المشاركة في معرض القاهرة للكتاب

سوزان الغيطاني – بوابة إفريقيا الإخبارية |

15 January, 2023

نفى المستشار الاعلامي للهيئة العامة للكتاب في مصر جمال عاشور ما تردد من أنباء عن منع مشاركة ليبيا في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2023 في دورته الـ 54.

وأكد عاشور في تصريح لبوابة إفريقيا الإخبارية أن ليبيا تشارك في المعرض من خلال عدد كبير من دور النشر مثل جامعة طبرق، دار الوليد للنشر، دار الرواد للنشر، دار أويا للنشر، واتحاد الناشرين الذي يضم عددا كبيرا من دور النشر الليبية.

وأشار عاشور إلى أن دور النشر تقدمت للمشاركة في المعرض من خلال المنصة الرقمية لمعرض القاهرة الدولي للكتاب المقرر افتتاحه في 25 يناير الجاري وحتى 6 فبراير القادم.

وتحدث عاشور عن أسباب عدم مشاركة وزارتي الثقافة في كل من حكومة الوحدة الوطنية والحكومة الليبية قائلا إنهما لم يتقدما للمشاركة في المعرض عبر المنصة في المواعيد المقررة قانونا مشددا على أن التقديم في المعرض يقتصر على المنصة الرقمية للمعرض وليس ورقيا.