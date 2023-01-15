عقب صيانتها.. افتتاح الأقسام التخصصية بالعيادة المجمعة سرت

العنوان-سرت

أعلنت بلدية سرت افتتاح أقسام العيادات الطبية التخصصية الباطنة والجلدية والأمراض النفسية في العيادة المجمعة المركزية الصحية بسرت بعد الانتهاء من صيانتها وتجهيزها بالكامل.

وشملت أعمال الصيانة تجديد العيادات بالكامل، ومدها بالمعدات والمستلزمات الطبية اللازمة.

وحضر حفل الافتتاح عميد المجلس البلدي لسرت مختار المعداني، وأعضاء بالمجلس، إضافة إلى مساعد مدير مستشفى بن سينا التعليمي، وعدد من رؤساء الأقسام الطبية بالمستشفى، وعدد من الأطباء الاستشاريين الاختصاصين والكوادر الطبية والإدارية بالعيادة المجمعة.