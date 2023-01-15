ليبيا.. إيقاف الدراسة بمدينة أجدابيا لسوء الأحوال الجوية

قالت مراقبة التربية والتعليم في مدينة أجدابيا الليبية، إنه تم إيقاف الدراسة في الفترة المسائية فقط؛ بسبب سوء الأحوال الجوية بالبلدية.

وتشهد أجدابيا سقوطا للأمطار الغزيرة منذ فجر اليوم الأحد، مما أدى إلى إصدار مراقب التربية والتعليم بالبلدية حافظ جبريل القابسي، قرار إيقاف الدراسة حفاظا على سلامة وصحة الطلاب.

وتوقع خبراء الطقس بالمركز الوطني للأرصاد الجوية، سقوط أمطار جيدة إلى غزيرة، اليوم الأحد، على معظم مناطق الشمال الشرقي، خصوصا على الجبل الأخضر.

وكشفت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، تراوح درجات الحرارة القصوى بين 12 و21 درجة مئوية في جميع المناطق، عدا الجبل الأخضر حيث تنخفض إلى 10 درجات.