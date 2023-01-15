لنقي: مخاوف من دسترة الوثيقة الدستورية

الوطن| رصد

قالت عضو ملتقى الحوار الزهراء لنقي، إن بنود الوثيقة الدستورية الملغمة قد تجهض آمال الليبيين في انعقاد الانتخابات المنتظرة، موضحة أن الخلافات القائمة بين الطبقة السياسية تم تحويلها إلى أسس للعمل العام وانعكست في صورة بنود وثيقة دستورية.

وأضافت لنقي في تصريحات، أن هناك صراعا بين الطبقة السياسية لعقد صفقات استئثارية لتقاسم السلطة وللتمديد لنفسها، والطبقة السياسية تتجاهل إرادة نحو 2.5 مليون ناخب ليبي، و أتخوف من أن هذه الاتفاقيات والتسويات السياسية قد تجري بموجبها دسترة الوثيقة الدستورية.