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شمام: المصالحة مع أزلام القذافي فعل شائن

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

وصف عضو المجلس الانتقالي السابق محمود شمام ، المصالحة مع النظام السابق بـ “الفعل الشائن”، في إشارة إلى مشاركة أنصار القذافي في الملتقى التحضيري لمؤتمر المصالحة لوطنية الذي دعا إليه المجلس الرئاسي قبل أيام بطرابلس.

وشبّه الإعلامي والكاتب شمام في تغريدة له المجلس الرئاسي بمثل من “سكت دهراً ونطق كفراً.

وأضاف شمام أن المجلس الرئاسي بدعوته أنصار النظام السابق إلى مؤتمر المصالحة الوطنية، ارتكب فعلا شائنا، وفيه “أعطى من لا يملك لمن لا يستحق”، وفق تعبيره.

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قناة ليبيا الحدث

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