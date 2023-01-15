الهنقاري: تواجد دولة بحلف الناتو في ليبيا أمر طبيعي عند الضرورة

رأى محمد الهنقاري، محلل قنوات الإخوان للشأن السياسي، أن تواجد دولة عضوة بحلف الناتو داخل ليبيا؛ أمر طبيعي عند الضرورة، بحسب وصفه.

وقال الهنقاري، في منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني، قال خلال مؤتمر صحفي مع نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو في العاصمة التركية أنقرة: «الاستقرار في ليبيا أمر حاسم لاستقرار البحر الأبيض المتوسط بأكمله والجناح الجنوبي لحلف الناتو»”، وفقا لتعبيره.

وأضاف “وصف تاجاني ليبيا بالجناح الجنوبي لحلف الناتو، تعني الكثير وأهمها عدم تواجد أي قوة خارج الناتو، وتواجد دولة في حلف الناتو أمر طبيعي عند الضرورة”، على حد قوله.