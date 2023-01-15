انطلاق الامتحانات النِّهائية للفصل الأول والفترة الأولى لِلشهادَات العامّة

اِنطلَقتْ اليَوم الأحد في مراقبات التربية والتعليم الاِمتحانات النِّهائية للفصل الدِّراسي الأول وامتحانات الفترة الأولى لِشهادتَي إتمام مرحلتَي التّعليم الأساسي والثانوي للعام الدِّراسي 2022 – 2023م.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة التعليم أن الامتحانات تستمر حتى السادس والعشرين من يناير، وفق ما جاء فِي قرَار وزِير التّربية والتّعليم رقم 1442 لسَنة 2022م بشأن تحدِيد المَواعيد الدِّراسية والاِمتحانات لجميع المراحِل التّعليمية للعام الدِّراسي 2023.2022م

وأكد وزِير التَّربية والتَّعليم موسى المقريف ِأنَّ أسئلة الاِمتحانات سَتراعي المُستويات المُختلفة، وسَتكون ضِمن ماجرت دراسته في المُقرّرات الدِّراسية، ناصحاً الطلاب بقراءة الأسئلة بعِنايَة وتروٍ، والإجابة على الأكثر تذكراً أولاً، على أن يبدؤوا مِنْ الأسهل وصولاً إلى الأصعب، ومن الأقصر فالأطول، مع ضرورة التّحقق مِنْ الإجابات ومُراجعتها بشكل كامِل.

وَأشار الوزِير إلى أنَّ اِنطلاق الاِمتحانات فِي موعدها المُحدّد مسبقاً يعكس جدِّية الوزارة واهتمامها بالمواعِيد الدِّراسية المُعلن عنها فِي سبتمبر من العام الماضي.

ودعت وِزَارَةُ التَّرْبِيَةِ والتَّعْلِيم التلاميذ المُتقدّمين لِخوض الاِمتحانات، إلى عدم اِصطحاب الهاتف المحمول، وآلات التّسجيل، والآلة الحاسِبة المُخزّنة إضافة إلى الأجهزة الإلكترونية، إضافة إلى كل ما يتعلّق بالمواد الدِّراسية مِنْ كتب، ومذكِّرات، وكراسات داخل قاعات الاِمتحانات، مُؤكّدة أن اِصطحابها يُعتبر حالة مِنْ حالات الغش

وجاء في نص المادَّة (28) من قرَار مَجلس الوزرَاء رقم 1013 لسَنة 2022 م بشأن إصدار لائِحة تنظيم شؤون التَّربية والتَّعليم لمرحلتَي التّعليم الأساسي والثانوي “يُقيم التلاميذ بالصفوف من السادس إلى الثامن من مرحلة التّعليم الأساسي بنظام الفصل الدِّراسي، ويكون اِمتحان نهاية الفصل على مُستوى المؤسّسة التّعليمية، وتتولى إدارة المؤسّسة التّعليمية وضع أسئلة الاِمتحان والإشراف عَليها تحت إشراف وحدة الاِمتحانات بالمؤسّسة ويجوز إجراء اِمتحانات موحدة على مُستوى مُراقبة التَّربية والتَّعليم تحت إشراف مكتب الاِمتحانات بمُراقبة التَّربية والتَّعليم“