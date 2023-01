بلها يحذر من تداعيات تكريس مبدأ إجراء استفتاء شعبي على فقرة أو مادة موجودة بالوثيقة الدستورية 

ليبيا – رأى رئيس حزب تجمع تكنوقراط ليبيا أشرف بلها ضرورة عرض الوثيقة الدستورية كاملة للاستفتاء الشعبي، محذرًا في الوقت ذاته من تداعيات تكريس مبدأ إجراء استفتاء شعبي على فقرة أو مادة بأحد القوانين.

بلها توقع في تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط” أن يطلب كل من عقيلة صالح وخالد المشري بتغيير حكومة عبد الحميد الدبيبة، قبل إجراء الاستفتاء في محاولة منهما للتهرب من إجرائه، وبالتالي يفشل تحقيق أي خطوة جدية باتجاه إجراء الانتخابات.

وتابع بلها حديثه: “الانتخابات مثل الاستفتاء، وهما يرفضان إجراء الانتخابات تحت سيطرة حكومة الدبيبة، فكيف سيقبلان نتائج الاستفتاء؟”.

وقال بلها: “سنتصدى لهذه المحاولة، وسنطرح إمكانية إجراء الاستفتاء إلكترونيًا، الاستفتاء على هذا النحو سيكون أقل تكلفة وأكثر أمانًا لأي مواطن، مقارنة بالوجود بمراكز التصويت والتعرض لتهديد ما من أي طرف أو مجموعة مسلحة”.

