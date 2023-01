صحيفة الغارديان: سياسيو ليبيا اتفقوا على زيادة مرتباتهم ولم يتفقوا على الانتخابات

قالت صحيفة الغارديان البريطانية إن القادة الغربيين فقدوا صبرهم إزاء ما وصفته بـ”الفشل الجماعي” للنخبة السياسية في الاتفاق على أساس دستوري للانتخابات، بينما اتفقت على رفع مرتباتها بنسبة 40%.

ونقلت الصحيفة عن أحد الدبلوماسيين الغربيين قوله إنهم يبذلون جهودا حقيقية في الوساطة بين الأطراف المحلية، إلا أن السياسيين الليبيين يدعمون الانتخابات ظاهريا ويقدمون على فعل كل شيء لعدم إجرائها والاستمرار في ملء جيوبهم، حسب تعبيرها.

وذكر دبلوماسي غربي للصحيفة أنهم قد يضطرون إلى التوقف عن محاولة إقناع هؤلاء السياسيين بالموافقة على الانتخابات، واللجوء إلى طريقة أخرى لتجاوزهم والعمل من دونهم بعد “فقدان الأمل”.

وفي مفارقة لافتة، قالت الصحيفة إن حوالي ثلث الليبيين يعيش عند خط الفقر وخاصة في الجنوب، في حين تشير التوقعات الاقتصادية إلى أن نمو الاقتصاد الليبي سيصل إلى 17.9٪ خلال عام 2023 وهو الأعلى في إفريقيا.

وذكرت الصحيفة أن إجمالي الإنفاق الحكومي العام الماضي ارتفع إلى 127.9 مليار دينار بزيادة قدرها 42 مليار دينار أو نحو 9 مليارات دولار في عام 2021.

وأوضحت الصحيفة أن الأرقام المتعلقة بإنفاق الدولة للأموال غير واضحة للسنوات الماضية، وأنه قد تم منع نشر مراجعة كاملة بتكليف من الأمم المتحدة لحسابات المركزي.

وكانت مرتبات موظفي الدولة؛ بما فيهم السياسيون، قد ارتفعت بنسبة 42٪، أي بقيمة 47 مليار دينار لعام 2022، مقارنة بـ33 مليار دينار في عام 2021، ليكون أكبر بند إنفاق منفرد شهدته ليبيا.

المصدر: صحيفة الغارديان

