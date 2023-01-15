جنوب أفريقي اختطف من ليبيا يدعو إلى تحريره من تنظيم “القاعدة” في مالي

دعا مواطن من جنوب أفريقيا جرى اختطافه في ليبيا قبل 5 سنوات، حكومة بلاده للتدخل وتحريره، بعدما سُلم إلى مجموعة إرهابية تابعة لتنظيم القاعدة في شمال مالي.

ووفق ما نشرته وكالة الأنباء الافريقية، قال المواطن الجنوب أفريقي ويدعى فان ديفينتر في مقطع فيديو إنه تم تسليمه إلى “جماعة نصرة الإسلام والمسلمين” في شمال مالي بعد أسره في ليبيا، عندما كان يعمل سائقا لسيارة إسعاف.

وقالت الوكالة إن ديفنتر عمل سابقا كطبيب عسكري بجنوب أفريقيا في العام 2017 بعد عدة سنوات قضاها في أفغانستان، وبعد فترة دون عمل، قبل العمل كسائق سيارة إسعاف في ليبيا قبل اختطافه في 3 نوفمبر 2017 وبيعه بعد ثمانية أشهر إلى تنظيم القاعدة.

وكان المواطن الجنوب أفريقية ظهر في مقطع فيديو مدته دقيقتين جرى نشره في يناير 2019، باكيا وهو يدعو إلى إطلاقه، مشيرا إلى حالته الصحية. وفي ذلك الوقت كان خاطفوه يطالبون بدفع مبلغ 1.5 مليون دولار كفدية.

ويقول جيركو في أحدث مقطع فيديو إن “الإرهابيين فشلوا في الاتصال بحكومة جنوب أفريقيا”، مؤكدا أن وجوده ليس له قيمة بالنسبة لهم.

وبحسب الوكالة فإن هذه ليست المرة الأولى التي يحتجز فيها جنوب أفريقي في مالي. ففي العام 2011 خطف تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي ستيفن ماكغروون في تمبكتو المالية، قبل إطلاقه في العام 2017. وأكدت بريتوريا في ذلك الوقت إنها لم تدفع أي فدية للإرهابيين.