باشاغا يوجه بحل مشاكل قطاع السياحة بالصحراء الليبية (صور)

الوطن| رصد

ضمن الجولة التي يقوم بها في الجنوب الليبي، أجرى رئيس الحكومة الليبية، فتحي باشاغا، ونائبه سالم الزادمة، ووزير الخارجية والتعاون الدولي، حافظ قدور، والوفد المرافق لهم، الجمعة والسبت، زيارة سياحية للصحراء الليبية شملت بحيرتي قبر عون وأم الحصان.

وأطلع الوفد على جمال الطبيعة في هاتين البحيريتن واستمعوا إلى شرح مفصل عنهم وعن عدد البحيرات المنتشرة في صحراء ليبيا وكذلك الوجهات السياحية بالمنطقة والتي تعاني الإهمال من الحكومات المتتالية ومنذ سنوات طويلة .

وأكد رئيس الحكومة عزمه إصدار تعليماته لوزير السياحة بالعمل على حلحلة المشاكل التي تواجه هذا القطاع الهام وخصوصا في هذه المناطق التي كانت تزخر بالسياح في السنوات الماضية، والتي إن تم استثمارها بالشكل المطلوب ستكون مصدراً للدخل في ليبيا، وكذلك إعادة تأهيل هذه الأماكن خاصة وتعزيز مشروع التنمية المكانية للمدن والمناطق وإيجاد مصادر دخل لقاطني هذه المناطق عبر السياحة.