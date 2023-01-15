باتيلي يصل سرت لحضور اجتماعات لجنة “5+5”

أخبار ليبيا 24

وصل المبعوث الأممي إلى ليبيا، عبدالله باتيلي، مدينة سرت صباح اليوم الأحد؛ لحضور اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة “5+5”.

وقالت البعثة الأممية في بيان مقتضب عبر فيسبوك: “وصول الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، عبد اللهِ باتيلي، إلى مدينة سرت، لرعاية اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) بحضور مراقبي وقف اطلاق النار الليبيين ونظرائهم الدوليين”.

وستعقد اللجنة اجتماعات اليوم وغدا الإثنين، بحضور مراقبي وقف إطلاق النار الليبيين والدوليين.

وأعلنت اللجنة العسكرية المشتركة “5+5” استئناف اجتماعاتها منتصف يناير الجاري، بعد توقف دام عدة أشهر، حيث ستجري اللجنة اجتماعات يومي 15 و16 يناير، وفق عضو اللجنة مصطفى يحيى.

وأوضح يحيى أن الهدف من الاجتماعات هو استكمال خطة عمل اللجنة الخاصة برحيل القوات الأجنبية والمرتزقة والمسلحين الأجانب من ليبيا، وبحث أزمة الميليشيات.