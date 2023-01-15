البدير: المسار العسكري هو الطريق الأهم لحل الأزمة الليبية

قال أستاذ العلوم السياسية في جامعة بنغازي، الدكتور عثمان البدير، إن المسار العسكري هو الطريق الأهم لحل الأزمة الليبية.

وأوضح البدير، أن الأزمة الليبية هي أزمة أمنية في البداية.

وأشار إلى أن الساسة في ليبيا لم يعد لديهم حلول أو رغبة في الحل خاصة بعد إخراج الحل الأمني من دائرة الحلول.

وتعقد اللجنة العسكرية المشتركة “5+5″، اليوم الأحد، اجتماعات تمتد ليومين في مقرها بمدينة سرت وبحضور مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا عبد الله باتيلي.

وتهدف هذه الاجتماعات إلى استكمال خطة عملها الخاصة برحيل القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب من البلاد، إلى جانب بحث أزمة الميليشيات المسلحة.