وزير الخارجية الإيطالي: التزام مصر وتركيا باستقرار ليبيا وتفضيل الانتخابات أمر أساسي

أكد وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني، أن التزام القاهرة وأنقرة بتحقيق الاستقرار في ليبيا وتفضيل الانتخابات أمرا أساسيا.

وقال تاياني، في تصريحات صحفية، عقب عودته من تركيا: “الطريق الذي سيؤدي إلى الانتخابات في ليبيا ليس بالأمر السّهل وأتمنى أن يكون الأمر في غضون أشهر”.

وأضاف “مصر وتركيا دولتان كبيرتان لهما نفوذ في ليبيا وهما دولتا عبور، ومن ثم لديهما مشاكل هجرة ويجب إيجاد حلّ مشترك معهم”.

وتابع “الاستراتيجية الإيطالية تتمثل في إشراك الدول الحاسمة في مكافحة الهجرة غير الشرعية، واجتماعي مع أوغلو كان إيجابيا للغاية خاصّة بالنسبة للتعاون في ليبيا، ويمكننا العمل لمحاولة تحقيق الاستقرار”.

واستطرد “سأسافر إلى القاهرة قريبا لبحث هذه القضايا المهمّة، والتي من بينها الملف الليبي”.