سفارة إندونيسيا: نتطلع لتعزيز التعاون مع ليبيا في تصدير الأدوية

أعرب القائم بأعمال سفارة إندونيسيا لدى ليبيا ديدي رفاعي عن تطلّع بلاده باعتبارها إحدى الدول العشرين المصنعة في العالم، ورئيس المجموعة العشرين عام 2022، لتحقيق تقدُّم بشأن تعزيز التعاون مع ليبيا في مجال تصدير الأدوية عبر الشركات الدولية التي تتواجد في أندونيسيا.

جاء ذلك خلال لقاء جمع نائب رئيس مجلس الوزراء- وزير الصحة المكلف رمضان أبو جناح، اليوم الأحد مع القائم بأعمال سفارة إندونيسيا لدى ليبيا بحضور رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة جمال اللموشي، ومدير مكتب التعاون الدولي بوزارة الصحة عزام القمودي.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الصحة أن الوزير رحب بالتعاون مع إندونيسيا في الجانب الصحي وفق الإجراءات والقوانين المعمول بها في ليبيا

وأكد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة أن ليبيا ترغب في تعزيز التعاون مع إندونيسيا فيما يقارب العشرين مشروعًا، وأنه يمكن التباحث في هذا الشأن من خلال فريق فني مشترك.

وتناول اللقاء، ملفات أخرى أبرزها، تقديم الدعم اللازم لصحة المهاجرين وتوفير الأدوية اللازمة، إلى جانب استجلاب عناصر طبية وطبية مساعدة للرفع من كفاءة المستشفيات الواقعة بالمناطق النائية، والتي تعتمد بشكل كبير في تقديم الخدمة على العناصر الطبية والطبية المساعدة الوافدة.