لنقي: بنود الوثيقة الدستورية ملغمة بمواد قد تجهض آمال الليبيين في انعقاد الانتخابات المنتظرة

ليبيا – تحدثت زهراء لنقي عضو ملتقى الحوار السياسي عن وجود صراع محموم بين الطبقة السياسية حول عقد صفقات استئثارية لتقاسم السلطة وللتمديد لنفسها، متجاوزة انتهاء صلاحيتها والآجال الدستورية، فضلًا عن تجاهل إرادة نحو 2.5 مليون ناخب ليبي.

لنقي أبدت في حوار إلى صحيفة “الشرق الأوسط” تخوفها من أن هذه الاتفاقيات والتسويات السياسية بين بعض القوى الليبية وحلفائها قد تجري بموجبها دسترة، أي ما يعني -وفق رؤيتها- تحويل التفاهمات حول المواجهة القائمة بينها إلى أسس للعمل العام تنعكس في صورة بنود وثيقة دستورية، ملغمة بمواد قد تجهض آمال الليبيين في انعقاد الانتخابات المنتظرة.

وقالت: إن أي حل للأزمة الليبية لا بد أن يبدأ من 4 منطلقات أساسية، وينطلق هذا الحل بداية من إعادة الشرعية للأمة الليبية، باعتبارها صاحبة السلطات، وهو ما يعني أن تكون جميع الأجسام التشريعية والتنفيذية الجديدة منبثقة عن إرادة الأمة الليبية، بالإضافة إلى وحدة ليبيا الوطنية والترابية.

وذهبت لنقي إلى ضرورة توفر الرضائية والشفافية بين جميع عناصر العملية الدستورية، والحيلولة دون ممارسة أي إكراه أو محاولة فرض الإذعان أو الإملاء،فضلًا عن رفض دسترة الخلافات، والمغالبة، واتفاقات الاقتسام الاستئثاري للسلطة.

ونوّهت إلى ضرورة احترام المرجعية الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

لنقي اختتمت بالقول: إنه لا مفر من إجراء الانتخابات، كآلية أساسية لحل أزمة الشرعية السياسية التي باتت تتسبب بزعزعة استقرار منطقة المتوسط والتخوم الأفريقية، وليس زعزعة وحدة واستقرار ليبيا فقط.، ولا مناص من رعاية الأمم لجهود الوساطة، والعملية السياسية، على غرار عملية برلين الدولية.

