الـ13 من مارس.. الإذن بتطعيم الأطفال بلقاحي الجذيري والتهاب الكبد الفيروسي

منح المركز الوطني لمكافحة الأمراض الإذن بالشروع في تطعيم الأطفال بطعمي الجذيري المائي والتهاب الكبد الفيروسي ابتداء من مطلع مارس المقبل.

ونشر المركز تعميما موجها إلى مشرفي البرنامج الوطني للتطعيمات بالبلديات عبر صفحته أوضح فيه أن التطعيمات تعطى للأطفال عند عمر 15 شهرا أي مواليد ديسمبر من عام 2021.

ونوّه المركز الجهات المعنية إلى ضرورة اتباع إرشادات الاستخدام للطعم وتبليغ أولياء الأمور بالموعد المحدد عبر إطلاق حملات توعوية وتنبيهية.

المصدر: مركز مكافحة الأمراض

