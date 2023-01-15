بحضور باثيلي.. انطلاق اجتماع لجنة 5+5 بسرت

العنوان-سرت

عقدت اللجنة العسكرية “5+5″، اليوم الأحد، أولى اجتماعاتها بمقرها بمدينة سرت بحضور المبعوث الأممي، عبدالله باتيلي، ومراقبي وقف إطلاق النار الليبيين والدوليين.

وبحسب بيان إدارة التوجيه المعنوي بالقوات المسلحة العربية، حضر الاجتماع وفد القيادة العامة ووفد المنطقة الغربية.

ومن المقرر أن تناقش اللجنة استكمال خطة عمل اللجنة الخاصة برحيل القوات الأجنبية والمرتزقة والمسلحين الأجانب من ليبيا، وبحث أزمة الميليشيات.

وكان صل المبعوث الأممي إلى ليبيا، عبدالله باثيلي، مدينة سرت صباح اليوم الأحد؛ لحضور اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة “5+5”.