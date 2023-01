ليبيا – أكد عميد بلدية وادي عتبة المكلف محمد حسين أن البلدية تعاني من نقص حاد في الوقود والغاز، إذ تضمّ البلدية 3 محطات فحسب لا تسدّ حاجة المواطنين.

حسين وفي تصريحات خاصة لمنصة “فواصل”، قال: “لدينا مستشفى قروي واحد يشكو نقص الأطقم الطبية والمستلزمات والمعدات والأدوية والأمصال”.

وأشار إلى أن مدارس البلدية مكتظة بطلابها الذين يبلغ عددهم في الفصل الواحد 50 طالبًا مع زيادة النمو السكاني.

وأكد حاجتهم إلى عدة مدارس في البلدية إلى صيانة، مشيرًا إلى أن لدراسة متوقفة بها.

ونوه إلى أن أغلب الطرق متهالكة بشكل كبير وتحتاج إلى صيانة.

وأضاف حسين: “تسلّمنا عام 2022، مليونًا و800 ألف دينار فحسب، صُرف منها لحلحلة أزمة المياه التي ما زالت قائمة حتى اليوم”.

عميد البلدية أوضح أن بلدية وادي عتبة من البلديات التي لم يشملها برنامج عودة الحياة حتى الآن.

Shares

The post عميد بلدية وادي عتبة: نعاني من نقص حاد في الوقود والغاز.. وبرنامج عودة الحياة لم يشملنا first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية