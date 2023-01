منتخب الملاكمة يستعد للمشاركة في بطولة كأس محمد السادس بالمغرب

يستعد المنتخب الوطني للملاكمة للمشاركة في بطولة كأس محمد السادس التي ستقام بمدنية مراكش المغربية في الثاني من فبراير المقبل.

الاتحاد الليبي للملاكمة أعلن أسماء الملاكمين الذين سيشاركون في منافسات بطولة كأس محمد السادس؛ وهم مؤيد عكاشة وعاصم دوكو لاعبا الاتحاد العسكري، بالإضافة إلى كل من عبدالباسط بلخير وأسامة البركوس من نادي نجوم قرقارش، وإبراهيم الساحلي من نادي السواعد.

المصدر: قناة ليبيا الأحرار

