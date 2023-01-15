وزير الخارجية الإيطالي يؤكد على أهمية التزام مصر وتركيا باستقرار ليبيا

شدد وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني، على أهمية التزام القاهرة وأنقرة بتحقيق الاستقرار في ليبيا وتفضيل الانتخابات، مؤكدا أنه أمرا أساسيا.

وقال وزير الخارجية الإيطالي، في تصريحات صحفية له اليوم: “الطريق الذي سيؤدي إلى الانتخابات في ليبيا ليس بالأمر السّهل وأتمنى أن يكون الأمر في غضون أشهر، مصر وتركيا دولتان كبيرتان لهما نفوذ في ليبيا وهما دولتا عبور، ومن ثم لديهما مشاكل هجرة ويجب إيجاد حلّ مشترك معهم”.

وأضاف: “الاستراتيجية الإيطالية تتمثل في إشراك الدول الحاسمة في مكافحة الهجرة غير الشرعية، واجتماعي مع أوغلو كان إيجابيا للغاية خاصّة بالنسبة للتعاون في ليبيا، ويمكننا العمل لمحاولة تحقيق الاستقرار”.

وتابع: “سأسافر إلى القاهرة قريبا لبحث هذه القضايا المهمّة، والتي من بينها الملف الليبي”.