الشيباني: هناك زيادة في حجم الاعتمادات دون ضوابط أو معرفة احتياجات السوق المحلي

ليبيا – انتقد المحلل الاقتصادي محمد الشيباني مشكلة زيادة حجم الاعتمادات المستندية من سنة إلى أخرى، من دون وجود ضوابط للاستخدام ولا معرفة احتياجات السوق المحلي من السلع.

الشيباني أوضح في تصريحات خاصة لموقع “العربي الجديد” أن هناك فوضى الاعتمادات المستندية، منها استيراد جبنة شرائح بقيمة 47 مليون دولار.

وقال: إن ليبيا عدد سكانها 7.5 ملايين نسمة وتقوم باستيراد السلع من 93 دولة، وهذا أمر يحتاج إلى إعادة نظر بشأن عدة أمور، من بينها حجم الفساد في هذه الاعتمادات المستندية، واستيراد سلع من الكماليات من دون أي رقابة.

