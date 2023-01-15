المعداني يفتتح الاقسام التخصصية بالعيادة المجمعة المركزية بسرت بعد تجديدها

افتتحت بلدية سرت، عددا من أقسام العيادات الطبية التخصصية الباطنة والجلدية والأمراض النفسية في العيادة المجمعة المركزية الصحية بسرت بعد الانتهاء من صيانتها وتجهيزها بالكامل.

وذكر بيان صادر عن البلدية، بأن أعمال الصيانة، شملت تجديد العيادات بالكامل، ومدها بالمعدات والمستلزمات الطبية اللازمة.

وقال البيان “حضر حفل الافتتاح عميد المجلس البلدي سرت مختار المعداني، وأعضاء بالمجلس، ومساعد مدير مستشفى بن سينا التعليمي، وعدد من رؤساء الأقسام الطبية بالمستشفى، وعدد من الأطباء الاستشاريين الاختصاصين والكوادر الطبية والإدارية بالعيادة المجمعة”.