نائب رئيس الوزراء يُكرّم المراقب المالي السابق لديوان مجلس الوزراء

أقيمت صباح الأحد، بديوان مجلس الوزراء بمدينة بنغازي، مراسم تسليم واستلام مهام المراقب المالي للديوان بين المراقب المالي السابق محمد دعبس، والمراقب المالي الجديد خالد المهشش، بحضور نائب رئيس الوزراء علي القطراني، ورئيس الديوان رضا الفريطيس، ومدير مكتب الإدارة المالية المهدي المنصوري، ومدير مكتب المراجعة بالديوان صلاح المشيطي ومدير إدارة العلاقات والخدمات محمد العبدلي.

القطراني عقب مراسم التسليم والاستلام قام بتكريم المراقب المالي السابق محمد دعبس تقديرّا لجهوده التي بذلها خلال فترة عمله بالديوان ، مشيدًا بما قدمه من خدمات طيلة توليه مهام المراقب المالي، مرحبا بالمراقب المالي الجديد متمنيًا له السداد والتوفيق في عمله.