غدا.. انطلاق المعرض الليبي التونسي لتطوير الصناعة والتجارة

ينطلق يوم غد الاثنين، الدورة الأولى للمعرض الليبي التونسي لتطوير الصناعة والتجارة تحت شعار “تونس ليبيا.. بوابة إفريقيا”.

وأوضحت غرفة التجارة والصناعة مصراتة، أن المعرض الذي يتواصل من 16 إلى 18 يناير الجاري يهدف إلى تعريف مختلف الفاعلين الاقتصاديين التونسيين بخصوصية منطقة مصراتة التي تمثل نقطة عبور نحو افريقيا جنوب الصحراء، وتشجيع الشركات التونسية على التمركز في المنطقة الحرة لمصراتة وفتح اسواق جديدة في منطقة افريقيا.

ويسهل المعرض الذي سيشارك فيه أكثر من 200 شركة، عملية التقارب والتواصل والشراكات بين رجال الاعمال الليبيين والتونسيين بهدف تعزيز المبادلات بين البلدين الشقيقين.