ليبيا – اعتبر الباحث الاقتصادي بشير المصلح أن تقارير مصرف ليبيا المركزي غير ناضجة وتحتاج إلى المزيد من الشفافية.

المصلح وفي تصريحات خاصة لموقع “العربي الجديد” قال: إن الاعتمادات المستندية ركزت في جلها على الغذاء، لكن لا توجد أي بيانات أو معلومات عن الأدوية مثلًا.

