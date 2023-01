منخفض جوي يتسبب في أضرار مادية بمنطقة طلميثة شرق المرج

قال رئيس قسم الإعلام بالإنقاذ البحري بالمنطقة الشرقية “حاتم بالحاج علي” إن أضرارا مادية كبيرة طرأت على 8 منازل جراء السيول الناتجة من تساقط الأمطار الغزيرة على مدينة “طلميثة”.

حاتم علي وفي تصريح للأحرار الأحد أضاف أن 25 عائلة أخرى تضررت منازلهم أضرارا مادية بسيطة ونقلوا جميعهم إلى أماكن آمنة، مشيرا إلى أنهم لايزالون في انتظار الدعم من هيئة السلامة الوطنية لإنقاذ واحتواء الأزمة.

وتابع علي القول إن المدينة تشهد انقطاعا شبه تام للكهرباء والاتصالات بالمنطقة لسوء الأحوال الجوية، متوقعا هطول مزيد من الأمطار.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت مقاطع فيديو لجريان السيول في المنطقة وسط نداءات استغاثة من المواطنين لاحتواء الأزمة بسبب المنخفض الجوي على مناطق شرق البلاد، وغرق الشواع والطرقات العامة بالمدينة.

هذا وحذر “المركز الوطني للأرصاد الجوية” من المنخفض الجوي المتسبب في أمطار جيدة إلى غزيرة على مناطق الشمال الشرقي مصحوبة بخلايا رعدية، ونزول حبات البرد اليوم الأحد.

